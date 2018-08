60/mo Lucisano Group, 4 film in cantiere

Nel giorno del sessantesimo anniversario della fondazione della società, viene presentato il piano delle produzioni cinematografiche per il 2018: un piano diversificato, che spazia tra i generi. Italian International Film, storica casa di produzione cinematografica controllata dalla quotata Lucisano Media Group, ha in cantiere quattro opere.

Si sono appena concluse, infatti, le riprese di Non Ci Resta Che Il Crimine, una commedia in uscita a gennaio 2019 diretta da Massimiliano Bruno (Nessuno Mi Può Giudicare, Viva L'Italia e Beata Ignoranza). Incentrata su tre improbabili amici che dal presente si ritrovano catapultati nella Roma degli Anni Ottanta, faccia a faccia con la Banda della Magliana, è una commedia che si avvale di un cast di eccezione in cui figurano Alessandro Gassman, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli.

In autunno è invece previsto il ciak di Uomini D'Oro una crime-comedy per la regia di Vincenzo Alfieri ambientata in Piemonte e ispirata ad un vero fatto di cronaca accaduto negli anni '90. Nel cast saranno presenti Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli.

Inizio riprese a metà ottobre 2018 per Mollami!, opera prima di Matteo Gentiloni che ha realizzato uno scatenato road movie che racconta le vicende di due personaggi vividi e opposti, bloccati nella loro adolescenza, che riescono a rompere i loro schemi e la loro solitudine nel corso di un lungo viaggio.

Entro fine anno invece inizieranno le riprese dell'opera cinematografica diretta da Marco Tullio Giordana, regista che ha diretto fra gli altri I Cento Passi, La Meglio Gioventù e Romanzo Di Una Strage. La sceneggiatura è firmata a quattro mani con il giornalista Lirio Abbate e si tratta di un viaggio ad ampio spettro nella corruzione in Italia, fino a giungere alle cronache attuali.

"Siamo entusiasti dei titoli in cantiere per quest'anno", ha commentato Federica Lucisano, Amministratore delegato di Lucisano Media Group. "La varietà dei temi e il livello delle risorse coinvolte confermano il 2018 come un anno ricco di produzioni di alta qualità, che ci permettono di guardare al futuro con grande fiducia. Siamo convinti che queste opere regaleranno importanti soddisfazioni non solo agli spettatori, ma anche ai nostri azionisti".