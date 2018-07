Von Donnersmarck, gli eterni tormenti tedeschi

Quell'affresco implacabile e sadico in cui il controllo personale asfissiante coincideva con il controllo politico, nella Berlino ancora divisa degli anni '80 prima della caduta del muro, tanto bello da meritare l'Oscar, decine di premi e da segnare un momento di rinascita per il nuovo cinema tedesco, è datato 2006 e ancora oggi, 12 anni dopo, è un film cult: Le vite degli altri. Ecco così che la nuova opera del conte cineasta di Colonia, ormai trasferito a Los Angeles, Florian Henckel von Donnersmarck, è attesa sperando di ritrovare quel micidiale feeling che permise al pubblico di guardare alla realtà della vita quotidiana sotto la Stasi.

'Opera senza autore' (dal 4 ottobre in sala con 01), in concorso a Venezia 75, si ricollega alle Vite degli altri per scenario - la/le Germanie - e per uno dei protagonisti, Sebastian Koch. E' un viaggio nel tempo e uno sguardo inedito della storia tedesca più dolorosa attraverso l'arte. Ispirato a fatti realmente accaduti, filtra tre epoche seguendo la vita dell'artista Kurt Barnert (Tom Schilling), dal suo amore appassionato per Elisabeth (Paula Beer, la giovane talentuosissima 23enne, premio Mastroianni a Venezia 2016 per Frantz di Fran‡ois Ozon) al complicato rapporto con il suocero, l'ambiguo Professor Seeband (Sebastian Koch) che, disapprovando la scelta della figlia, cerca di porre fine alla relazione tra Kurt ed Elisabeth. L'artista fugge dalla Germania Est e si trasferisce nella Germania occidentale, ma è tormentato dalla sua infanzia vissuta sotto il regime nazista, le vite dei protagonisti legate da un terribile crimine commesso da Seeband decenni prima.

"E' una storia d'amore appassionata, un film sull'arte e sulla storia", lo ha definito von Donnersmarck. "Siamo contentissimi e grati della selezione di 'Opera senza autore' in concorso a Venezia, una città cui sono molto legato. Da giovane ho imparato ad amare la pittura in questa città e da adulto ho girato molte scene emozionanti - The Tourist, ndr - sono felice di venire a al Lido col mio magnifico cast. Viva Venezia!".