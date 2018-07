Carrie Fisher rivive nel nuovo Guerre Stellari

Carrie Fisher rivivra' nel prossimo episodio di 'Guerre Stellari'. L'attrice, morta nel 2016 per un attacco cardiaco, sara' presente grazie all'uso di scene registrate nel 2015 per 'Star Wars: The Force Awakens' ma poi non usate. ''Non potrei essere piu' contento del fatto che la nostra Carrie sara' nel ruolo della Principessa Leila nel nuovo episodio di Star Wars'' afferma il fratello Todd Fisher. ''La sua presenza e' fondamentale nel film. J.J. Abrams e' consapevole del suo ruolo icona e ha reintrodotto gli ultimi filmati di Carrie, senza ricorrere all'animazione'' aggiunge.(ANSA).