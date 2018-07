Venezia, tre italiani in concorso

'Suspiria' di Luca Guadagnino, 'Capri - Revolution' di Mario Martone e 'What You Gonna Do When The World's On Fire' di Roberto Minervini sono i tre film italiani in concorso alla 75/a edizione della Mostra del cinema di Venezia (29 agosto-8 settembre) annunciati a Roma dal direttore Alberto Barbera.

IL FILM DI CREMONINI SU CUCCHI APRE ORIZZONTI - Il film di Alessio Cremonini 'Sulla mia pelle', dedicato alle ultime ore di Stefano Cucchi, con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca e Max Tortora aprirà la sezione Orizzonti. Il direttore della Mostra Alberto Barbera ha definito il film "un impressionante lavoro di regia e interpretazione", sottolineando in particolare la prova di Borghi, "capace di calarsi completamente nel ruolo e di reggere il film".