Cade dal gommone, Roberto Benigni ricoverato in ospedale

Roberto Benigni è stato vittima di un incidente in mare, ieri a La Maddalena, dove l'attore è in vacanza da giorni. Come riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, l'attore e regista toscano è caduto da un gommone a bordo del quale stava compiendo un'escursione in compagnia di amici, nel tratto di mare tra La Maddalena e Palau.

Un'onda inattesa ha provocato il movimento anomalo del mezzo su cui si trovava Benigni, che è caduto e ha battuto violentemente la schiena. I compagni di navigazione si sono immediatamente diretti verso Palau e hanno attivato i soccorsi. Benigni continuava a lamentare un fortissimo dolore alla regione lombare, così è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale "Santissima Annunziata" di Sassari.

Sottoposto ad accertamenti, è tuttora ricoverato nel reparto di Ortopedia delle cliniche universitarie.