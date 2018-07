Come ti divento bella, elogio delle sovrappeso

Un elogio delle bruttine in sovrappeso, ma in commedia e con una protagonista che ricorda tanto la Renée Zellweger del Diario di Bridget Jones. Ovvero l'eclettica Amy Schumer nei panni di Renée Bennett in 'Come ti divento bella' di Abby Kohn & Marc Silverstein, in sala dal 22 agosto distribuito da Universal e Lucky Red, davvero perfetta nell'interpretare una bruttina e insicura, ma piena di spirito. Una donna che, tra l'altro, ha la disgrazia di misurarsi con tutta una serie di super modelle, visto che lavora al marketing di una multinazionale di cosmetici.

Renée, come scritto nel suo Dna, non è però una che molla, anche se quando si guarda alla specchio si sente invisibile. Durante una notte piovosa, ispirata dalla visione del film 'Big', va al parco più vicino e lancia una monetina nella fontana pregando di esaudire il suo più grande desiderio: diventare bellissima, ma niente. La fortuna le arriva a un corso di spinning, quando la sua bicicletta cede sotto il suo peso e lei si schianta a terra, sbatte la testa e perde conoscenza. Quando si risveglia, nulla per lei è come prima, è avvenuto il miracolo, si sente bellissima. Renée non sa che il suo aspetto fisico non è affatto cambiato e che le sue migliori amiche Vivian (Aidy Bryant) e Jane (Busy Philipps) la vedono identica a prima.

Ritrovata la fiducia in sé, Renée non solo incontra un uomo da amare (Rory Scovel), ma fa anche un salto di carriera alla Lily LeClair, gigante del settore beauty con la sede sulla Fifth Avenue. Diventa infatti testimonial di una linea dedicata alle consumatrici di fascia più bassa per volere sia dell'ad, Avery LeClair (Michelle Williams), sia di sua nonna Lily (Lauren Hutton), fondatrice dell'azienda.

"La cosa che più mi ha attratta del film è il suo messaggio - dichiara la Schumer attrice, regista, scrittrice, cabarettista e produttrice -. E esattamente quello che volevo comunicare. In fondo ho solo voglia di far ridere la gente e farla stare meglio e credo che questa storia ci riesca perfettamente". Immedesimarsi in Renée è stato facile, spiega ancora l'attrice: "Lei è un mix di me stessa e di tutte le persone che mi sono vicine. Renée - aggiunge - non sa nemmeno di avere tutto quel potenziale. Spero che guardare la sua evoluzione possa aiutare anche qualcun altro".

Nel film anche un cameo della top model inglese Naomi Campbell.