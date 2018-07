Carlo Vanzina, folla per l'ultimo saluto al regista

Già dalle 9.45 una folla si è riunita intorno alla basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Piazza della Repubblica, a Roma, per i funerali di Carlo Vanzina. La piazza è stata transennata e sono arrivati alla spicciolata tantissimi attori e registi per rendere omaggio al principe della commedia.

Tra i molti volti noti, Paolo Sorrentino, Carlo Verdone, Pupi e Antonio Avati, Christian De Sica, Massimo Boldi, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Vincenzo Salemme, Nancy Brilli, Ricky Memphis, Ezio Greggio, Ricky Tognazzi e Simona Izzo, Mara Venier, Jerry Calà, Manuela Arcuri, Barbara De Rossi. E ancora, tra i personaggi presenti, Silvio Berlusconi, Luca Cordero di Montezemolo, Giovanni Malagò, Aurelio De Laurentiis, Roberto D'Agostino, Mariana Madia, Roberto D'Agostino.