Albanese, la politica non tocca più la gente

"La politica non tocca più la gente.

Parla di cose che non conosce perché non le vive, cose che non conosce davvero". Parola di Antonio Albanese oggi a Taormina dove riceverà stasera, insieme a Paola Cortellesi, il Nastro d'argento come miglior attore di commedia per Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani che, a sua volta, si è aggiudicato il premio del Sindacato Giornalisti Cinematografici come miglior commedia 2018.

L'attore, che alla fine non smette mai di vestire un po' i panni di Cetto la Qualunque racconta, ma questa volta con serietà e vera passione, del fenomeno migranti (che ha affrontato in Contromano), dell'importanza della figura del padre operaio, migrante della prima ora, e della nuova serie tv di Raitre 'Topi'.

Di 'Contromano' film da lui interpretato e diretto dice:"non cambierei poi molto, anche alla luce di quello che è successo dopo. La mia intenzione era di parlare del tema migranti in modo diverso, in modo buonista che, attenzione, non è poi una così brutta parola". E ancora l'attore, classe 1964: "Sono un uomo di questa terra, mio padre quando sessant'anni fa ha lasciato l'Italia per emigrare non l'ha fatto certo con gioia. Ora, devo dire, che i racconti di mio padre di quel periodo, mi hanno come tatuato.

Li ho addosso. Quando tu cresci figlio dell'emigrazione guardi la cosa con sguardo diverso, conosci le conseguenze. Mio padre - continua - ha vissuto in un seminterrato e io quel dolore e quell'angoscia li conosco bene perché lui me li ha raccontati.

Io stesso - aggiunge Albanese - sono in fondo la conseguenza di quella migrazione. Oggi - conclude - non vedo in realtà nessuna soluzione per i flussi migratori e non credo comunque a soluzioni facili. In questi anni pero devo dire che sono orgoglioso di essere italiano a differenza di altri paesi che si dovrebbero vergognare".

Sul fronte della politica e della crisi della sinistra, ci tiene a dire: "Bisogna vivere le cose per capirle. Questo la politica non l'ha fatto, non ha toccato davvero la gente. I grandi sceneggiatori di cinema salivano sul tram, stavano in mezzo alla gente prima di scrivere. Quando vedo certe dichiarazioni di politici in tv a volte dico a me stesso: 'No.

Tu puoi dire quelle cose, tu non sei andato lì".

Sul suo prossimo lavoro 'Topi' che andrà dal 6 ottobre su Raitre in tre puntate da un'ora, spiega il regista- attore:"È una cosa nata due anni fa. Guardavo in tv la cattura di un boss della malavita che da tre anni viveva in un buco pur avendo un potere economico spaventoso. Un uomo che mangiava solo pasta col tonno perché non si fidava neppure dei suoi familiari. Quando è uscito dal buco ho immaginato che quasi ringraziasse di essere stato catturato, di uscire da quella condizione. Da lì mi è venuta l'idea di quest'uomo che vive sottoterra tra mille disagi".