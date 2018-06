Migranti: Vanessa Redgrave, mio tributo a chi cerca aiuto

"Voglio fare un tributo alle donne, madri, nonne, giovani, e ai padri che hanno cercato aiuto secondo la legge d'Europa. Hanno un diritto profondo, che non si può cambiare. In questa discussione nessuno parla della legge, che è la struttura della democrazia". Lo ha detto l'attrice britannica Vanessa Redgrave, ad una conferenza stampa dell'Unhcr per la Giornata mondiale del rifugiato alla Stampa Estera.

È la regista del documentario 'See Sorrow - Il dolore del mare', sul dramma dei rifugiati che arrivano sulle coste europee; un film presentato alla Festa del Cinema di Roma e patrocinato dall' Unhcr, che esce oggi nelle sale. "È in proporzione, attraverso la protezione data ai profughi, che cresce la democrazia - è il pensiero dell'attrice -. Non può crescere se ci sono morti in mare, sotto la sabbia, sotto le bombe. Per proteggere la democrazia bisogna proteggere i popoli dei Paesi in guerra".