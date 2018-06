Cinema: Echi di Miyazaki in Big fish & Begonia

Una favola immersa in una natura, generosa quanto esigente, il rapporto tra vita, morte e rinascita, il coraggio delle proprie scelte, la sfida morale all'ordine costituito, La ricerca della libertà, l'amore, in più forme, che fa da forza trainante al mondo. Sono molti gli elementi narrativi e stilistici dei racconti del maestro giapponese dell'animazione Hayao Miyazaki che è possibile ritrovare nel poetico Big Fish & Begonia, il fantasy animato cinese realizzato dai due giovani cineasti, Xuan Liang e Chun Zhang.

Il film, campione d'incassi in patria (con l'equivalente di oltre 85 milioni di dollari al botteghino), arriva anche in Italia dal 21 giugno con Draka Distribution. I due autori hanno dedicato 12 anni a realizzare il progetto: un tempo dovuto soprattutto alla difficoltà di trovare i finanziamenti, iniziati ad arrivare soprattutto dopo il successo del lancio di un crowdfunding, al quale hanno aderito oltre 4000 persone. Attraverso un riuscito mix di disegno a mano, animazione 2d e cgi, la storia cita un classico della letteratura cinese taoista "Zuangzi", con rimandi anche a storie tradizionali come il Libro dei Monti e dei Mari e Alla ricerca del soprannaturale di Gan Bao.