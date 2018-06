Fausto Brizzi sul set del nuovo film 'Modalità aereo' a metà agosto

La notizia è rilevante: Fausto Brizzi torna a girare dopo il caso di violenze e molestie sessuali durante i provini denunciate da una decina di attrici in tv alle Iene, in seguito al quale la Warner gli impedì di partecipare alla promozione del suo ultimo film "Poveri ma ricchissimi" e stracciò il contratto. Allo stato è indagato, come conferma all'ANSA il legale Antonio Marino. Luca Barbareschi, che lo produce con la Casanova nell'ambito di un accordo triennale di quattro film "con star importanti". ha scelto di intraprendere questo percorso produttivo, "condannando chi maltratta le donne ma anche gli assalti mediatici fino a condanna giudiziale". Dice in un'intervista all'ANSA Luca Barbareschi: "Brizzi è un talento, pieno di idee, di ambizione e capacità. Sarà sul set a metà agosto con il nuovo film, Modalità aereo" scritto con Paolo Ruffini che vedrà protagonisti lo stesso Ruffini e Pasquale Petrolo-Lillo. Il multitasking Barbareschi, da produttore si è preso la soddisfazione di essere premiato dal movimento genitori Moige per il report 2018 Un anno di zapping e like due volte con la storia anticamorra 'In punta di piedi' e antimafia 'Rocco Chinnici' interpretato da Sergio Castellitto. "Due delle nostre fiction che proseguono con coerenza la storia editoriale della Casanova ormai con 35 anni di attività. E andiamo avanti così - prosegue Barbareschi che a Praga sta girando da attore Dormiremo da vecchi di Fabio Resinaro dal libro di Pino Corrias - con contenuti di cui andiamo fieri, come il film tv Io sono Mia, su Mia Martini e i pregiudizi mostruosi che le hanno avvelenato la vita, le cui riprese sono finite oggi".

Protagonista della fiction sull'artista scomparsa nel 1995 a 47 anni è Serena Rossi, l'attrice bravissima cantante che ha spopolato in Ammore e malavita. Andrà in onda nel 2019, "dopo il lancio che il direttore di Rai1 Angelo Teodoli vuole fare al festival di Sanremo. Saranno bellissimi momenti con un inedito di Mia Martini che ci ha proposto Caterina Caselli", rivela Barbareschi. La regia del film tv è di Riccardo Donna e la produzione è di Casanova Multimedia con Rai Fiction con riprese tra Roma e Sanremo. Il palcoscenico dell'Ariston ha rappresentato per Mia Martini momenti molto importanti con canzoni da brivido E non finisce mica il cielo, Almeno tu nell'universo, La nevicata del '56, Gli uomini non cambiano fino al duetto nel 1993 con la sorella Loredana Bertè con Stiamo come stiamo. La società prepara anche una lunga serialità a tema medico per la Rai e un progetto calcio con Sky. Barbareschi tiene a ribadire la coerenza di Casanova, "la narrazione televisiva ha una grande responsabilità nel raccontare il paese e avere una visione del mondo. Conduciamo da anni una battaglia sul degrado tv, non sono un moralista ma contrario alla deriva populista cretina. Produttori per bene, e non sono l'unico, sono eroi della comunicazione vera dei contenuti non eterogestiti da qualche multinazionale. La responsabilità di questo nuovo governo sarà soprattutto sul racconto del paese, sulla costruzione dell'identità. E questo ha a che fare con la Rai, con la legge che obbliga a rispettare le quote di produzione nazionali, con gli investimenti che dovrebbero salire a 300 milioni di euro".