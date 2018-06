Occhioni e mega-orecchie, il ritorno di Dumbo

Tenero, adorabile, schivo, ingenuo, pauroso, ridicolizzato da tutti per le larghe orecchie eppure incapace di provare rancore. Dumbo, l'elefantino più amato della storia del cinema, consacrato dal classico di animazione Disney - uscito il 23 ottobre 1941, Oscar per la migliore colonna sonora per un musical e in nomination nella categoria della migliore canzone per Baby Mine - si prepara a tornare. Arriverà sugli schermi italiani a marzo 2019 Dumbo, la rivisitazione in chiave live action diretta dal visionario Tim Burton (Alice in Wonderland, La Fabbrica di Cioccolato).

Nel primo trailer in italiano, appena diffuso, gli occhioni sbarrati del 'piccolo' Dumbo che si nasconde sotto un cumulo di fieno sono gli stessi, e così le enormi orecchie che gli permetteranno di volare. Ma accanto all'elefantino non c'è più il fido topo Timoteo, bensì due bambini che lo coccolano e che lo aiuteranno a diventare un personaggio del circo, pronto a volare sotto gli sguardi increduli di tutti. Perché "non conta chi o cosa siete, potete sempre spiccare il volo".

Nel nuovo film Disney, Holt Farrier è una ex star del circo che al ritorno dalla guerra trova la propria vita sconvolta. Il proprietario del circo Max Medici assume Holt chiedendogli di occuparsi di un elefante appena nato le cui orecchie sproporzionate lo rendono lo zimbello di un circo già in difficoltà. Ma quando i figli di Holt scoprono che Dumbo sa volare, il persuasivo imprenditore V.A. Vandevere e un'artista aerea, Colette Marchant, fanno di tutto per trasformare l'elefante in una star.

Cast stellare, con il vincitore del Golden Globe Colin Farrell (In Bruges - La Coscienza dell'Assassino, The Lobster) nel ruolo di Holt Farrier, il vincitore del Golden Globe Michael Keaton (Birdman, Beetlejuice) nei panni di V.A. Vandevere, il vincitore dell'Emmy e del Golden Globe Danny DeVito (Batman - Il Ritorno, Big Fish - Le Storie di Una Vita Incredibile) alias il proprietario del circo Max Medici, la vincitrice del Bafta e candidata al Golden Globe Eva Green (Miss Peregrine - La Casa dei Ragazzi Speciali, Dark Shadows) nel ruolo dell'artista Colette Marchant e Nico Parker e Finley Hobbins che, al loro debutto sul grande schermo, interpreteranno i figli di Holt Farrier. Tra gli altri interpreti, Roshan Seth, DeObia Oparei, Sharon Rooney e Douglas Reith. Katterli Frauenfelder, Derek Frey, Ehren Kruger e Justin Springer sono i produttori del film, basato su una sceneggiatura di Ehren Kruger. Nigel Gostelow è il produttore esecutivo.