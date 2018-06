Valeria Golino, da 'Dei' a Salvatores

Il suo secondo film da regista, Euforia, presentato con successo a Cannes, arriverà il 25 ottobre ma intanto Valeria Golino al cinema ci torna come produttrice. Succede con 'Dei', intenso romanzo di formazione, opera prima dell'artista visuale Cosimo Terlizzi, con Luigi Catani, Andrea Arcangeli e Martina Catalfamo, in sala dal 21 giugno con Europictures.

"'Dei' racconta quel momento che passa tra l'adolescenza e la prima giovinezza. E' una specie di momento di grazia, anche se chi lo attraversa non lo vive come tale. Ci trovi la bellezza allo stato puro... ma ci sono dei e dei" dice sorridendo l'attrice, che ha coprodotto il film con i compagni d'avventura della Buena Onda, Viola Prestieri e Riccardo Scamarcio. E' la storia (fortemente autobiografica per Terlizzi) di Martino (Catani), ragazzo di campagna che trova il coraggio di entrare nel mondo grazie all'incontro con coetanei dalle vite molto diverse dalla sua. L'ambientazione è "in un sud profondo, anche sonnacchioso e immobile. Essendo metà napoletana e metà greca, lo conosco bene, e non lo giudico. Quando ci sei dentro ti fa sentire isolato. Ma quando te ne allontani ne senti il richiamo.

La cosa più vicina alla felicità la provo quando ci torno".

Ora, nonostante la caviglia ancora fasciata per la caduta all'aeroporto di Fiumicino poco prima di andare a Cannes, è pronta a tornare sul set ("Cominciamo lunedì") per '5 è il numero perfetto' di Igort con Toni Servillo ("ci conosciamo da anni, festeggiamo il capodanno insieme in una 'cricca' di campani") e Carlo Buccirosso. E' l'opera prima del famoso fumettista, tratta dalla sua omonima graphic novel: "Io interpreto Rita, una maestrina/femme fatale - spiega -. Igort è una persona molto speciale e sofisticata, con un immaginario molto forte ma rispetto al cinema è come un bambino. E' bello questo connubio". Dopo qualche settimana di vacanza, ad agosto invece Valeria Golino inizierà le riprese del nuovo film di Salvatores: "Non c'è ancora un titolo - dice - è la mia quarta collaborazione con Gabriele, dopo Puerto Escondido e i due Ragazzo invisibile, e ne sono molto felice". E' l'adattamento dal libro Se ti abbraccio non aver paura di Domenico Starnone: "Claudio Santamaria interpreta il mio primo marito e Diego Abatantuono il secondo...". Sono invece già pronti, o quasi, due nuovi film 'francesi'. Uno è Les Estivants di Valeria Bruni Tedeschi: "Spero che vada a Venezia, tengo moltissimo a quel film e a Valeria, un'amica e un'artista straordinaria, a cui guardo con grande ammirazione. Lavorare con lei mi sorprende sempre".

L'altro invece è il 'Casanova' di Benoit Jacquot interpretato da Vincent Lindon: "Lì faccio la moglie di Casanova, una soprano, che lo reincontra dopo anni. Poi forse con Jacquot girerò un altro film". Vincitrice di 2 Coppe Volpi, 2 David e 4 Nastri d'argento, ora è di nuovo candidata ai Nastri insieme a Alba Rohrwacher per Figlia mia: "I premi sono un'occasione per sentire il bene e la stima degli altri - commenta -. Anche se poi quando non li vinco non me ne faccio un problema, non li vivo come sfide". E la regia? "Mi sta interessando moltissimo, Euforia mi ha coinvolto anche più di Miele, perché come secondo film era più complesso, c'era la paura di sbagliare. Però sono soddisfatta, ho fatto il film che volevo. Entro due anni vorrei dirigerne un altro". L'industria nel cinema sembra volersi aprire maggiormente alle donne dopo gli scandali, lei ci crede? "Sono fiduciosa perché, nonostante alcuni strafalcioni, di certi temi è importante parlare. Io faccio parte del movimento Dissenso comune, e a me più della morale importa il diritto. Noi donne non siamo una specie da proteggere e ci sono milioni di uomini che non sono quelli degli scandali. Ma è importante che questo fermento ci sia, anche se passa per degli eccessi di politicamente corretto. Spero permetta di trovare dei modi perché il diritto sia rispettato". (ANSA).