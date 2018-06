Box office, in testa Jurassic World

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Sono i dinosauri di Jurassic World - Il regno distrutto, a dominare la classifica cinematografica italiana degli incassi di questo week end con 3.628.610 euro (3.704.215 totali) in quattro giorni di programmazione. Diretto da Juan Antonio Bayona, in sala in 898 copie con Universal Pictures, il quinto capitolo della saga iniziata nel 1993 da Steven Spielberg e sequel del film omonimo del 2015 campione d'incassi, vede il ritorno dei dinosauri resuscitati a 60 milioni di anni dall'estinzione in versione modificata grazie alla genetica. Solo A Star Wars Story scivola dal primo al secondo posto con 358.676 euro, 3.838.715 totali. Anche Deadpool 2 scende un gradino e con 193.708 euro (6.721.053 totali) si piazza al terzo posto. Stabile al quarto La Truffa dei Logan con 166.387 euro (580.948). Scende al quinto Dogman con 138.714 euro (2.226.563). Il box office del week end 5.453.776 euro, +30.15% rispetto allo stesso periodo del 2017 (4.190.346). Per la top ten 4.947.969 euro, +28.97% rispetto al 2017 (3.836.637).