Timi 'en travesti' ed è subito 'Favola'

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Con 'Favola', opera prima di Sebastiano Mauri, passata alla 35/ma edizione del Torino Film Festival e in sala solo il 25, 26 e 27 giugno come evento speciale distribuito da Nexo Digital in collaborazione con i media partner Radio DEEJAY, MYmovies.it e l'Associazione Arcigay, siamo in pieno immaginario Usa anni Cinquanta, come dentro un film di Douglas Sirk. Un mondo di plastica iper-colorato dove non esiste polvere e le massaie sono sempre alle prese con le loro faccende di casa in tacchi a spillo e come se fossero appena uscite dal parrucchiere. Il film prende spunto dall'omonimo spettacolo "cult" diretto, scritto e interpretato da Filippo Timi, passato con successo sui palcoscenici italiani dal 2011 al 2015. Siamo appunto in un salotto borghese americano anni Cinquanta. Qui tra melodramma e soap opera si agita la vita di Fairytale (un Timi "en travesti", con i vistosi abiti di Fabio Zambernardi), donna con una identità sessuale in progress.