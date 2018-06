Incassi, Solo sempre al top

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Con poco meno di 900 mila euro di incasso nell'ultimo fine settimana è ancora Solo: a Star Wars Story, come negli Usa il re del box office italiano. Questo in una settimana che non vede variazioni sui primi tre gradini del podio -con Deadpool2 e Dogman sempre in seconda e terza posizione- ma con ben cinque novità nella top ten stilata dal Cinetel, che monitora circa l'85 per cento delle sale. Il pubblico ha premiato in particolare La truffa dei Logan, il film di Soderbergh con Daniel Craig, che si piazza al quarto posto con un incasso di circa 308 mila euro. Seguono Tuo Simon e poi Lazzaro Felice, l'ultima fatica di Alice Rohrwacher, premiata al festival di Cannes. In ottava posizione ancora una novità, End of the justice, nessuno è innocente, il giallo con Denzel Washington. Chiudono la top, Avengers the infinity war (precipitato dal quinto posto) e Loro 2 di Sorrentino, (era quarto). L'incasso totale questa settimana è stato di 5,1 milioni, praticamente senza variazioni rispetto ad una settimana fa.