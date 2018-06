Estate in sala, da Jurassic World alle magnifiche 8

A differenza del resto del mondo, gli italiani continuano ad andare pochissimo al cinema d'estate. Una tendenza, che da qualche anno major e distributori provano ad invertire, grazie a più proposte di qualità e uscite globali simultanee dei blockbuster. Stavolta si va dall'ormai immancabile campo dei supereroi, con i ritorni di Ant-man e Gli Incredibili a Ocean's 8, sequel al femminile all star, passando per le nuove incursioni di Mission impossible, Hotel Transylvania e del musical Mamma Mia.

Tra i generi domina il thriller horror, e non pochi hanno donne protagoniste: ad esempio il successo a sorpresa (oltre 82 milioni di dollari nel mondo a fronte di un budget di soli 3 milioni e mezzo) Obbligo o verità di Jeff Wadlow con Lucy Hale (21 giugno); gli incubi di Unsane (5 luglio) con Claire Foy girato da Stephen Soderbergh con un iPhone, i fenomeni paranormali di Hereditary diretto da Ari Aster con Toni Collette (19 luglio), ma anche lo zombie movie romano The end - L'Inferno fuori di Daniele Misischia (14 agosto) con Alessandro Roja e Carolina Crescentini. Ad aprire l'estate al cinema, già dal 7 giugno, è un altro seguito da grandi numeri, Jurassic World - Il regno distrutto con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Stavolta a dirigere c'è lo spagnolo Juan Antonio Bayona. Si torna su Isla Nublar per salvare i dinosauri da un'eruzione, ma tutto prevedibilmente va storto. Stessa data d'uscita, fra gli altri, per il dramma noir La terra dell'abbastanza degli esordienti e talentuosi fratelli d'Innocenzo, e per Rabbia furiosa - Er Canaro di Sergio Stivaletti. Fantasy protagonista con La stanza delle meraviglie di Todd Haynes (14 giugno) e Mary e il Fiore della Strega di Hiromasa Yonebayashi poetico anime su un'aspirante streghetta. Rob Cohen mixa disaster movie e storia di una rapina in Hurricane - Allerta Uragano I (27 giugno).

Papillon di Michael Noer rifà il cult del 1973, con Rami Malek e Charlie Hunnam, nei ruoli che erano di Dustin Hoffmann e Steve McQueen. Brividi d'autore in Il Sacrificio Del Cervo Sacro di Yorgos Lantimos, con Colin Farrell e Nicole Kidman (28 giugno). Charlize Theron è una mamma molto sotto stress nella dramedy Tully di Jason Reitman. Jake Gyllenhaal giganteggia in Stronger di David Gordon Green (4 luglio), sulla storia vera Jeff Bauman, che ha ricostruito la sua vita dopo aver perso le gambe nell'attentato di Boston. La prima Notte del Giudizio di Gerard McMurray, trasporta la saga thriller horror alle origini. Spazio ai bambini con 'Doraemon: La grande avventura in Antartide' di Atsushi Takahashi e con l'animazione europea di Luis e gli alieni, sci-fi/comedy dei fratelli Lauenstein (11 luglio). Dwayne Johnson combatte i terroristi fra i grattacieli di Hong Kong in Skyscraper di Rawson Marshall (19 luglio). La trilogia di Ocean's con Clooney e Brad Pitt vira su un sequel al femminile in Ocean's 8 di Gary Ross (26 luglio) con una banda che comprende anche Anne Hathaway, Helena Bonham Carter e Rihanna. Denzel Washington riveste i panni del giustiziere in The Equalizer 2 di Antoine Fuqua (14 agosto) e il supereroe minuscolo della Marvel (Paul Rudd) indaga su segreti del passato in Ant-Man and the Wasp di Peyton Reed. Per i più piccoli, Nonno Dracula porta la famiglia in crociera in Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa di Genndy Tartakovsky (22 agosto). Fire Squad - Incubo di fuoco di Joseph Kosinski con Josh Brolin rievoca la storia vera della drammatica lotta contro il fuoco di un gruppo di pompieri.

Amy Shumer ironizza sull'immagine di bellezza imposta alle donne in I feel pretty di Abby Kohn e Marc Silverstein (23 agosto). La fedeltà al suo Paese di Ethan Hunt/Tom Cruise è messa in discussione in Mission: Impossible - Fallout di Christopher McQuarrie (29 agosto). Un Christopher Robin cresciuto (Ewan McGregor) recupera l'immaginazione grazie a Winnie Pooh e altri amici d'infanzia nel mix live action/cgi Ritorno al Bosco dei 100 Acri di Marc Forster (30 agosto). Meryl Streep torna a cantare e a vedersela con la sua famiglia allargata in Mamma Mia! Ci risiamo di Ol Parker (06 settembre). Il giovanissimo team animato di supereroi, star sul piccolo schermo punta al cinema in Teen Titans GO! Il Film' di Aaron Horvath e Peter Rida Michail. Infine la Pixar /Disney rimette in campo a 14 anni dalla prima avventura, la buffa e coraggiosa super famiglia Parr in Gli incredibili 2 di Brad Bird (19 settembre).