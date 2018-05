Globi d'oro, Amelio alla carriera

Il Globo d'Oro alla Carriera al regista Gianni Amelio e il Gran Premio della Stampa Estera al film L'esodo di Ciro Formisano e la menzione speciale al cortometraggio Numeruomini di Gianfranco Ferraro: sono i premi speciali che l'associazione della Stampa Estera ha deciso di assegnare quest'anno. Alla 58/a edizione del premio, l'associazione annuncia oggi anche le cinquine dei Globi d'Oro 2018: i vincitori saranno svelati durante la cerimonia di premiazione del 13 giugno a Villa Medici a Roma.

Guidano le nomination Brutti e cattivi (in 4 categorie: opera prima, commedia, miglior attore, miglior film) e Finché c'è prosecco c'è speranza (in 3: opera prima, sceneggiatura, fotografia).

Per il MIGLIOR FILM si sfidano: Brutti e cattivi di Cosimo Gomez, Dove non ho mai abitato di Paolo Franchi, L'intrusa di Leonardo Di Costanzo, L'ordine delle cose di Andrea Segre, Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni.

Per la MIGLIORE ATTRICE: Amori che non sanno stare al mondo - Lucia Mascino, Come un gatto in tangenziale - Paola Cortellesi, Figlia mia - Alba Rohrwacher, Il colore nascosto delle cose - Valeria Golino, Nome di donna - Cristiana Capotondi.

Per il MIGLIORE ATTORE: Brutti e cattivi - Claudio Santamaria, La ragazza nella nebbia - Tony Servillo, Sono tornato - Massimo Popolizio, Tutto quello che vuoi - Giuliano Montaldo, Una questione privata - Luca Marinelli.

Per il MIGLIOR CORTOMETRAGGIO si sfidano: Colapesce di Vladimir Di Prima, Così in terra di Pier Lorenzo Pisano, La giornata di Pippo Mezzapesa, La giraffa senza gamba di Fausto Romano, Stai Sereno di Daniele Stocchi.

Per il MIGLIOR DOCUMENTARIO: Caravaggio - L'anima e il sangue di Jesús Garcés Lambert, Fuga per la libertà di Emanuela Gasbarroni, La fortuna degli etruschi di Marzia Marzolla, Matteo Bardelli, La porta aperta di Domenico Iannacone, Luca Cambi, Francesco Castellani, Oltre il confine. La storia di Ettore Castiglioni di Andrea Azzetti, Federico Massa.

Per la MIGLIOR OPERA PRIMA: Brutti e cattivi di Cosimo Gomez Cuori puri di Roberto De Paolis, Finché c'è prosecco c'è speranza di Antonio Padovan, Il cratere di Luca Bellino, Silvia Luzi, Maria per Roma di Karen Di Porto.

Per la MIGLIORE COMMEDIA: Ammore e malavita dei Manetti Bros., Benedetta follia di Carlo Verdone, Brutti e cattivi di Cosimo Gomez, Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani, Sono tornato di Luca Miniero.

Per la MIGLIORE SCENEGGIATURA: Ella & John - The Leisure, Seeker - Stephen Amidon, Francesca Archibugi, Francesco Piccolo, Paolo Virzì, Finché c'è prosecco c'è speranza - Antonio Padovan, Fulvio Ervas, Marco Pettenello, La ragazza nella nebbia - Donato Carrisi, Sicilian Ghost Story - Fabio Grassadonia, Antonio Piazza, The Place - Paolo Genovese, Isabella Aguilar.

Per la MIGLIORE MUSICA: Ammore e malavita - Pivio & Aldo De Scalzi, Dove non ho mai abitato - Pino Donaggio, Gli sdraiati - Battista Lena, I figli della notte - Andrea De Sica, Nome di donna - Dario Marianelli.

Per la MIGLIOR FOTOGRAFIA: Ella & John - The Leisure Seeker - Luca Bigazzi, Finchè c'è prosecco c'è speranza - Massimo Moschin, I figli della notte - Stefano Falivene, The Place - Fabrizio Lucci, Una questione privata - Simone Zampagni.