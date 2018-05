Incassi al botteghino: 'In testa Deadpool, bene Garrone'

Al top degli incassi del box office italiano del fine settimana si piazza al debutto Deadpool 2, scalzando Avengers e spingendolo al quarto posto. L'11/o film della saga sugli X-men basato sull'omonimo personaggio dei fumetti Marvel, interpretato da Ryan Reynolds, porta a casa oltre 2 milioni 650 mila euro di incasso (in sei giorni di programmazione), mettendo un netto divario rispetto al resto della classifica. Secondo, con 566 mila euro, è Dogman di Matteo Garrone, che a Cannes si è aggiudicato il premio per il miglior attore protagonista.

Sorrentino, con l'operazione Loro, è due volte in classifica: al terzo posto con Loro 2 (518 mila euro, per un totale di 2 milioni in due settimane) e al settimo con Loro 1 (130 mila nel weekend, 4 milioni in 4 settimane). Seguono la commedia poliziesca Show Dogs con Will Arnett e la commedia italiana Arrivano i prof. Chiudono Famiglia allargata, Le meraviglie del mare, Parigi a piedi nudi. Botteghino in risalita del 12% rispetto a una settimana fa.