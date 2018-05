Cannes: Marcello Fonte attore per caso: 'Da ragazzo non sapevo cosa fosse un cinema'

"Vengo dalle grotte calabresi, da ragazzo non sapevo neppure cosa fosse un cinema". Si raccontava, così, nei giorni scorsi, Marcello Fonte, vincitore del premio come miglior attore a Cannes per 'Dogman'. Attore per caso, custode di un teatro, il Forte Apache di Roma dove sono in programmazione spettacoli di ex detenuti, si ritrova a sostituire un attore "Perché - ha raccontato - ero quello che sapeva tutte le battute avendo assistito tante volte alle prove".

"Marcello - ha detto di lui nei giorni scorsi Garrone - per me incarna il volto di un'Italia che sta scomparendo, un personaggio che vuole essere amato da tutti, un uomo pieno di luci e ombre, un Buster Keaton moderno".