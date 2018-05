Avengers top incassi, Loro 2 parte secondo

Continua la corsa dei supereroi di Marvel con Avengers: Infinity War. Il blockbuster Disney per la terza settimana consecutiva, nonostante un calo del 59%, si conferma primo al box office italiano incassando 1 milione 143 mila euro (con una media di 1.718 euro su 666 sale) per un totale di 17 milioni 317 mila euro.

Al secondo posto esordisce la seconda parte della saga di Paolo Sorrentino Loro 2 con Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio. Il film, che vanta la media sala più alta dei film della top ten, e cioè 2.022 euro su 539 sale, guadagna 1 milione 89 mila euro in 4 giorni. Loro 1 rimane tra i film più visti del week end ed è quinto: alla terza settimana di programmazione incassa 365 mila euro per un totale di 3 milioni 753 mila.

Gli altri debuttanti tra i primi 10 sono: la commedia poliziesca Show Dogs con Will Arnett (terza con 580 mila euro di incasso), la commedia italiana Tonno spiaggiato con Frank Matano (6/o) e Si muore tutti democristiani di Terzo Segreto di Fatima (10/o).