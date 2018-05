Gongjak, la spia che venne da Seul

CANNES - Chi ha detto che il festival di Cannes non ha le antenne sintonizzate anche sull'attualità e la politica ha sbagliato di grosso. Il tempismo con cui arriva sulla Croisette il film coreano GONGJAK di Yoon Jong-bin dimostra il contrario. Presentato come evento fuori concorso stasera verso mezzanotte, è a tutti gli effetti un thriller spionistico di grande tensione annunciata. Ma basterebbe scorrere la trama per sentire il fantastico tempismo con cui viene scoperto qui a poche settimane dall'annunciato incontro a Singapore tra Donald Trump e il dittatore coreano Kim Yong-un.

Protagonista della storia è un ex poliziotto arruolato dai servizi segreti della Corea del Sud per infiltrarsi oltre il confine col nome in codice di "Black Venus". La sua missione è raccogliere notizie certe sullo sviluppo del programma nucleare della vicina Corea del Nord. Siamo agli inizi degli anni '90, ma poco sembra essere cambiato da allora a oggi sulla scena di un paese dove ogni parola è pericolosa e dove un indizio di colpevolezza può tramutarsi in condanna a morte. Black Venus riesce bene nella sua missione, fino a conquistarsi la fiducia di alti dignitari del partito. Ma quello che scopre ne fa in breve sia un personaggio chiave nelle possibili relazioni tra i suoi due paesi sia un uomo in costante pericolo. Bisogna vedere il film per capire se un artigiano esperto nel cinema d'azione come Yoon Jong-bin riveli qui una sensibilità d'autore e lo proponga da protagonista sulla scena del festival. Intanto però si può dire che ha anticipato gli eventi con una sensibilità da rabdomante che permette a GONGJAK di cavalcare l'attualità senza esserne travolto.

Di sé Yoon dice: "Mi interessa fare i film che amavo vedere da bambino. Non sono attirato da un cinema intellettuale ma dalle storie di persone ordinarie che diventano eccezionali per i casi della vita, perché coinvolti in vicende più grandi di loro". Il suo cinema è spesso interessato a storie di potere, giustizia e diritto, ma ha attraversato con molta spregiudicatezza scenari diversi tra loro, dalle storie in costume al dramma giudiziario, dall'action-thriller al sesso estremo. Nato nel '79, fa parte di quella generazione di mezzo del cinema coreano che ha conquistato i cinefili occidentali e si è fatta largo nella grande distribuzione mondiale. Fa un cinema meno colorato e spettacolare di tanti suoi colleghi, ma si muove con sicurezza nei meccanismi di genere e la spy story con lui ritrova adesso quella sintonia tra scena politica ed emozione spettacolare che manca dai tempi dorati del miglior Le Carré. All'inizio del festival Cate Blanchett e i suoi giurati si erano fatti un dovere di precisare che avrebbero evitato di lasciarsi influenzare dagli eventi dell'attualità nel giudicare i film. Alle prese con storie di guerra in Kurdistan ("Les filles du soleil"), cineasti iraniani in odore di scomunica (Jafar Panahi), orgoglio razziale (Spike Lee), scontri sindacali ("En guerre" di Stéphane Brizé), scandali e omicidi nella mecca del cinema ("Under the Silver Lake" di David Robert Michell), buon per loro che non debbano anche giudicare le minacce nucleari tra Pyongyang e Seul.