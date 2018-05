L'amore lesbo bandito in Kenya

Ogni anno ai festival si va in caccia del film-scandalo, di quello che fa parlare e suscita curiosità anche prima della proiezione. I cacciatori di scandali sono serviti a dovere dalla prima giornata di UN CERTAIN REGARD con la presentazione di RAFIKI, secondo lungometraggio della talentuosa cineasta africana Wanuri Kahyu e primo film del Kenya a varcare i cancelli del Festival.

Il fatto che una donna racconti un amore al femminile non scandalizza più nessuno; ma la scelta di fare questo in un paese dove il legame tra persone dello stesso sesso è ancora perseguito legalmente e in una zona dell'Africa dove prende piede un movimento dal titolo esplicito ("uccidiamo i gay"), diventa un atto politico e sociale di grande risonanza. E infatti RAFIKI arriva a Cannes dopo molte traversie e solleverà certamente un dibattito violento in Kenya e in tutta l'Africa orientale.

In realtà la storia narrata è ben più antica dell'oggi che fa da sfondo all'amore di Kena e Ziki che si conoscono, si piacciono, scoprono la purezza dello stare insieme e la durezza della società che le circonda, tanto più che i rispettivi padri sono in lotta fra loro per appartenenza a due partiti politici opposti. Il loro amore è quello di "Romea e Giulietta" (Shakespeare perdoni) con tutte le implicazioni sociali e familiari che il loro dar scandalo suscita. Per fortuna, essendo un'ode all'amore e alla bellezza dello scoprirsi tra donne, il finale è meno drammatico, ma il peso della cultura ancestrale e lo scontro di mentalità non è meno lacerante. Wanuri racconta che ha voluto fin dall'inizio essere chiara con le sue interpreti. Le ha messe al corrente del significato che il film avrebbe avuto, ha dato la sceneggiatura alle due ragazze perché ne parlassero in casa e con gli amici, ha cominciato a girare soltanto quando ha avvertito un pieno consenso da parte di tutti.

Le buone intenzioni - è questa la notizia - trovano poi corrispondenza nella realtà del film. RAFIKI è un'opera compiuta, solida nel racconto, piena di colore, ritmata con un senso del montaggio che raramente emerge nel cinema africano e specialmente interessante per le implicazioni politiche che connette al romanzo sentimentale. Kena e Ziki sono due personaggi ben approfonditi, tanto diverse quanto capaci di sprigionare una sintonia fisica e sentimentale che diventa contagiosa e il talento di una regista in crescita ne viene confermata. Ecco un esempio di quello che un festival può dare a un artista. Arrivi sulla Croisette quasi da sconosciuta (Wanuri Kahyu era nota solo agli appassionati dei cortometraggi) e ne esci da star a sorpresa.