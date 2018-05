Lea Seydoux, 'maltrattata sul set'

(ANSA) - PARIGI, 5 MAG - Per Lea Seydoux c'è ancora "del lavoro" da fare sulla "solidarietà fra le donne" nel cinema: in un'intervista al settimanale Elle, l'attrice francese, quest'anno nella giuria del 71/o Festival di Cannes, racconta di essere stata "maltrattata" sul set de "La vita di Adele", ma che alcune colleghe le hanno consigliato di "tenere la bocca chiusa" se voleva "continuare a lavorare".

L'attrice, che auspica una svolta sull'"eguaglianza di compenso fra attori e attrici", sottolinea però l'importanza della solidarietà fra donne dopo la bufera che ha investito il produttore americano Harvey Weinstein per le molestie alle attrici. "In Francia - dice la Seydoux - ci sono state troppe voci discordanti sull'argomento quest'inverno, e non mi stupisce troppo. Quando, cinque anni fa, dissi che Adele Exarchopoulos ed io eravamo state maltrattate sul set de La vita di Adele, attrici note mi hanno criticata, e ci è stato consigliato di chiudere la bocca se volevamo continuare a lavorare".