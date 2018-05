Le meraviglie del mare, sos ecologista. Clip esclusiva.

Tutti potranno immergersi nelle profondità degli oceani e scoprire i segreti delle creature che li abitano grazie alle coinvolgenti immagini de Le meraviglie del mare, documentario di Jean-Michel Cousteau e Jean-Jacques Mantello, prodotto e narrato da Arnold Schwarzenegger, che sarà al cinema dal 17 maggio con M2 Pictures. Girato tra le isole Fiji e le Bahamas fino al Mar Mediterraneo lungo un percorso di 8mila miglia, il film racconta con riprese subacquee in 3D il viaggio del regista-esploratore Cousteau che si imbarca con i figli Celine e Fabien per raccontare la bellezza del mondo sommerso dei mari ma anche tutto ciò che li minaccia. Forte il messaggio ecologista del film, che esorta tutti a fare la propria parte per proteggere i mari. In Italia il film è sostenuto da Marevivo, Marina militare italiana e Sky con la campagna Un mare da salvare. Dall'8 al 10 maggio sono in programma attività di educazione ambientale con proiezione per le scuole ad Ancona, Roma, Mestre, Livorno e Genova.







Il documentario sembra davvero una "dichiarazione d'amore alla magnificenza dell'oceano", come dice nel film Cousteau. Ma non solo, perché se le immagini conquistano il cuore e gli occhi, la magia che invade lo schermo non offusca di certo il messaggio ecologista, anzi lo rafforza. L'obiettivo è infatti mostrare la perfezione della natura per far comprendere quanto sia importante preservarne il delicato equilibrio: tutti possono e devono fare la propria parte, dai politici con le loro decisioni ai singoli cittadini adottando abitudini sostenibili, responsabili e rispettose. Nel film del resto più volte è indicato l'uomo (e l'inquinamento prodotto dalle sue attività) come principale pericolo per la salute degli oceani e dei suoi abitanti che già ha subito danni: da qui l'urgenza della sensibilizzazione al fine di intervenire al più presto. Il messaggio de Le meraviglie del mare arriva forte e chiaro anche in Italia dove il film viene sostenuto dall'associazione ambientalista Marevivo, dalla Marina militare italiana e da Sky con la campagna Un mare da salvare. Dall'8 al 10 maggio poi sono in programma attività di educazione ambientale con proiezione per le scuole nelle città di Ancona, Roma, Mestre, Livorno e Genova.