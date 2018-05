Cannes: primo incontro gender equality

ANSA) - ROMA 5 mag - Al Festival di Cannes - si legge sul sito di Cinecittà news - il 14 maggio si svolgerà il primo incontro sulla gender equality con rappresentanti dei vari movimenti nazionali delle donne: Times Up (Usa e UK), CIMA (Spagna), Women's Wave (Grecia), Dissenso comune (Italia).

L'incontro, moderato dalle registe francesi Rebecca Zlotovski e Céline Sciamma, vedrà la partecipazione del ministro francese della Cultura, Françoise Nyssen e di Thierry Frémaux. Il collettivo 5050x2020 è stato creato nello scorso marzo per sfidare le istituzioni culturali francesi e creare un osservatorio per monitorare i livelli di uguaglianza nell'industria. Fino ad ora ha raccolto circa 600 firme tra cui Lea Seydoux, Lily Rose Depp, Julia Ducournau, Eva Husson, Clémence Poesy, Alice Winocour, Maiwenn, Robin Campillo, Laurent Cantet, Jacques Audiard.