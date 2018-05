Academy, Polanski chiederà di rientrare

(ANSA) - LOS ANGELES, 4 MAG - L'avvocato di Roman Polanski ha detto che il regista è "accecato" dalla decisione degli Academy Awards, organizzazione che presiede agli Oscar, di espellerlo a causa di "standard etici" definiti "non idonei". L' avvocato Harland Braun ha detto che Polanski chiederà di essere sentito dalla Academy of Motion Picture Arts and Sciences, e di poter rimanere nella prestigiosa organizzazione.

Braun ha aggiunto che il suo team era pronto a presentare una difesa ai vertici dell' Accademia, ma di non averne mai avuto l'opportunità. L'avvocato ha annunciato che rinnoverà le sue richieste.