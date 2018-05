Dopo la Guerra di Annarita Zambrano. Clip esclusiva.

La stagione buia del terrorismo e quel che resta dopo: a raccontarla da una prospettiva non ancora esplorata e' una giovane talentuosa regista che all'epoca dei fatti aveva appena sei anni, "i miei genitori mi dicevano di fare attenzione in generale, ma niente di piu', con quel clima dovevi convivere", ha detto Annarita Zambrano del suo film d'esordio Dopo la guerra ha fatto il doppio salto mortale: un debutto e pure il concorso al festival di Cannes, nella sezione Un Certain Regard e ora nelle sale con I Wonder Pictures. "Quando ho cominciato anni fa ad occuparmi di questo argomento, a volerne fare un film, mi dicevano 'che ne sai tu?' e io rispondevo 'e voi che mi avete detto', ho voglia di cercare capire cosa e' stato quel periodo e perche' tutta una generazione e' stata presa ostaggio della violenza", aggiungeva presentando il film a Cannes la regista che e' nata a Roma ma vive a Parigi. Dopo la guerra affronta un caso inventato ma potenzialmente simile a tante storie note, a quella di Cesare Battisti ad esempio, o alle decine di fiancheggiatori o terroristi rifugiati in quegli anni nell'accogliente Francia di Mitterrand. Cosa capita alla famiglia del fuggitivo? Specie se, come succede nella storia, la giustizia bussa alla porta e 20 anni dopo presenta il conto? Giuseppe Battiston e' Marco, ex militante condannato per omicidio e rifugiato in Francia dove ha trovato asilo. Mentre a Bologna nel 2002 la protesta contro la riforma del lavoro, la legislazione dell'art.18 esplode all'Universita' e viene ucciso un giusvalorista (riferimento e' a Marco Biagi), vecchie ferite politiche tra Italia e Francia si riaprono.

Marco e' sospettato di essere a distanza il mandante e il governo italiano ne chiede l'estradizione. Lui non ha alcuna intenzione di consegnarsi e decide di scappare con Viola (Charlotte Cetaire), la figlia adolescente nata in Francia. Tutta la sua famiglia, la sorella (Barbora Bobulova) che fa l'insegnante, il marito avvocato, la figlia stessa , si ritrovano da un giorno all'altro a saldare colpe che non gli appartengono. "Non posso giudicare il mio protagonista, non si fa un film per disprezzare il tuo personaggio, sarebbe mostruoso, a questo personaggio certamente colpevole ho dato tutto il mio amore - ammette la Zambrano - volevo farne un ritratto umano per quanto possibile". Questa "piccola storia che inciampa nella Storia, che incrocia il privato e il pubblico, guarda il rovescio della medaglia, dentro le famiglie dei terroristi per riflettere sul tema del colpa, che e' doppia, quella umana e quella politica. 20 anni dopo lo sono ancora? Non voglio dare certo spiegazioni sul terrorismo, non sono nessuno e proprio per questo lo faccio. Il film ha il cuore altrove: il dopo, quello che resta". Nessun personaggio storico direttamente raccontato, "ma certamente riferimenti a tanti, ho letto, conosciuto rifugiati, ma il gioco dell'identificazione si ferma prima perche' Marco non esiste e aveva bisogno di camminare da solo". Nel cast anche Fabrizio Ferracane, Elisabetta Piccolomini, Marilyne Canto, Charlotte Ce'taire e Jean-Marc Barr. Il film e' stato prodotto in Francia, 3 milioni di budget, con il sostegno della Fondazione Gan per il cinema e poi si e' chiuso in Italia, con la Movimento Film e I Wonder Pictures che lo distribuira' nelle sale italiane in autunno. Dopo la prima mondiale stasera al Festival è stato in anteprima italiana alla 13esima edizione di Biografilm Festival a Bologna.