Benvenuto in Germania, satira sull'immigrazione - TRAILER

Quasi 4 milioni di spettatori e oltre 28 milioni di euro di incassi in Germania, primo film di produzione cinematografica tedesca visto nel 2016 e settimo più visto dell'anno nel Paese: Benvenuto in Germania!, commedia politicamente scorretta sull'immigrazione di Simon Verhoeven, arriva in Italia dal 10 maggio con distribuzione Cineama.

E' la storia di una coppia benestante di 60 anni: il chirurgo ortopedico Richard (Heiner Lauterbach) e la moglie Angelika (Senta Berger), insegnante di tedesco da poco in pensione, con due figli: Sophie, una studentessa caotica, e Philip, avvocato di successo alle prese con un divorzio e un figlio di 12 anni. Contro il parere dello scettico Richard, Angelika decide di ospitare a casa un rifugiato, il giovane nigeriano Diallo. Da qui vicende, complicazioni e momenti esilaranti: il trambusto stravolge la vita della coppia, ma anche quella dei figli. Nonostante il caos, resta la speranza che la famiglia ritrovi la sua stabilità, come il resto della Germania.