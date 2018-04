Record di sempre per Avengers, incassa 630 mln dlr

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Debutto da record al botteghino per Avengers: Infinity War, nuovo capitolo della saga, diretto da Joe e Anthony Russo e distribuito da Disney: il blockbuster ha rastrellato 630 milioni di dollari in tutto il mondo, frantumando il precedente record mondiale di Fast and Furious 8 (541,9 milioni di dollari). Negli Usa il film - in cui tutti i supereroi Marvel sono uniti nel difendere l'Universo - ha esordito con 250 milioni di dollari, il più alto fine settimana di tutti i tempi (battendo i 248 milioni di Star Wars: Il risveglio della forza) e con 380 milioni di apertura internazionale (al secondo posto di sempre dopo Fast and Furious 8, a quota 443 milioni compresa però la Cina, dove Avengers: Infinity War arriverà l'11 maggio).

Un record che segue l'enorme successo di Black Panther, la pantera della Marvel affermatasi come un fenomeno culturale, che resiste ancora al quinto posto nel week end con quasi 5 milioni di dollari che portano il totale solo negli Usa a 688 milioni di dollari.