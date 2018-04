The Captain, i disastri di fine guerra

The Captain del regista tedesco Robert Schwentke, passato oggi al Bif&st nella sezione Anteprime Internazionali e premiato con due riconoscimenti (miglior regista e miglior attore a Max Hubacher), con la sua splendida fotografia bianco e nero è un film sui disastri di fine guerra. Quei momenti storici (qui ci troviamo in Germania a una settimana dalla fine del secondo conflitto mondiale) in cui gli oppressori stanno per diventare vinti e, quest'ultimi, pieni di odio e voglia di vendetta, vincitori. Tutte le certezze vengono così meno.

I fronti in disfatta sono inevitabilmente popolati da disertori, la violenza e la paura montano anche perché nessuno ha più voglia di morire a pochi giorni dalla fine della guerra. Insomma vera anarchia e voglia di riscatto come quella del protagonista del film, Herold (Max Hubacher), disertore della prima ora che, grazie all'incontro con la divisa e l'auto di un capitano della Luftwaffe abbandonati, si trasforma con grande disinvoltura da vittima a carnefice. Sarà lui, ormai diventato carismatico capitano, in un crescendo di violenza, a mettere insieme un gruppo di sbandati pronti a tutto pur di godersela fino alla fine.

Quella di Harold è una storia vera, come sottolinea lo stesso regista molto conosciuto a Hollywood per aver diretto Red e gli episodi 2 e 3 della saga The Divergent Series. Realizzato in coproduzione con Germania, Francia e Polonia, già presentato a Toronto dove ha ottenuto il Premio della giuria per la fotografia (andato a Florian Ballhaus), il film - in cerca di una distribuzione italiana - "vuole raccontare - spiega il regista - certe dinamiche del nazionalsocialismo con cui la Germania deve fare ancora i conti. Mi attirava intanto il fatto che il protagonista fosse un personaggio davvero esistito e il fatto che quest'uomo non fosse mosso né da un'ideologia, né da ambizione, ma solo dal desiderio di sopravvivenza; un desiderio che però, ovviamente, si evolve a mano a mano che conquista potere".

Sul suo rapporto con Hollywood dice: "Non posso realizzare sempre i film che vorrei fare. A volte faccio quello che mi propongono, ma solo se mi piacciono davvero. Tutte queste esperienze mi sono servite per The Captain, un film che non credo avrei potuto fare prima. Comunque in questo film c'è anche una volontà di far sorridere nonostante il tema cupo. Volevo che non annoiasse il pubblico, ed è ovvio che questo mi deriva dalle mie esperienze hollywoodiane. Anche se non è facile - conclude - , mi piacerebbe continuare a lavorare sia in Europa che negli Stati Uniti. Negli studi americani ormai c'è la tendenza a rifare sempre gli stessi film, una cosa, quest'ultima, che aumenta le opportunità per il cinema europeo".