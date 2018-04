Storaro, io tra Caravaggio e Bacon

BARI - Vittorio Storaro, classe 1940, vincitore di tre premi Oscar (Apocalypse Now, Reds e L'ultimo imperatore) non si può dire si sia risparmiato molto. È stato infatti nella sua lunga carriera 'l'autore della cinematografia' (così preferisce definirsi rispetto al più usato 'direttore della fotografia') che ha lavorato praticamente con tutti, da Bertolucci ad Allen, da Carlos Saura a Francis Ford Coppola, ma ci è riuscito, come ha detto oggi al Bif&st, anche grazie allo studio, alla consapevolezza che bisogna continuamente prepararsi.

Figlio di un proiezionista della Lux Film, comincia infatti a studiare da solo fotografia già a 11 anni, poi frequenta l'istituto Tecnico di Roma "Duca d'Aosta" e, successivamente, il Centro Sperimentale di Cinematografia. "Mi sono subito reso conto - dice oggi a Bari alla master class condotta da Fabio Ferzetti -, che lo studio non bastava per capirci davvero qualcosa nel difficile percorso dall'ombra alla luce. E così, a un certo punto, ho cominciato a studiare psicologia, i colori, la filosofia greca per cercare di capire anche chi fossero i visionari, quelli che sanno vedere oltre". Poi scopre per caso la forza dei quadri di Caravaggio entrando con la moglie in una chiesa romana, immagini da cui rimane ossessionato, mentre più tardi sarà Francis Bacon (scoperto grazie a Bertolucci), ad ispirarlo per L'ultimo tango a Parigi (che sarà presentato, in versione restaurata, domani al festival alla presenza di Bernardo Bertolucci).

Il suo fastidio per il termine 'direttore della fotografia' spiega: "Nasce dal fatto che se è vero che noi scriviamo con la luce, come ricorda la parola fotografia, non siamo però direttori, ovvero director, perché nel cinema il regista è uno solo". Racconta poi il suo rapporto con Marlon Brando ("una persona gentilissima che lavorava oltre l'orario senza mai protestare") e il fatto di essere stato quello che è riuscito a risolvere una scena chiave di Apocalypse Now, ovvero quella in cui compare, a film inoltrato, la figura sulfurea di Kurz. "Marlon Brando - dice - aveva molte perplessità sulla sua entrata in scena nel film. Così, grazie alla sua controfigura e Martin Sheen, feci di mia iniziativa un girato in cui Kurz usciva lentamente dall'ombra, proprio come nel mito della caverna di Platone. Una cosa che, sottoposta a Coppola e Brando, fu approvata in pieno". Per Ultimo tango a Parigi, spiega, "ho utilizzato i toni dell'arancio e mi sono ispirato a Bacon e alle sue figure spezzate che rendevano l'idea di un inconscio che esce fuori dai volti dei personaggi". Sull'ultimo film a cui ha lavorato, A Rainy Day in New York di Woody Allen, che potrebbe non essere distribuito nelle sale cinematografiche dopo le accuse di molestie sessuali al regista newyorchese, Storaro dice poco: "Non è ancora finito, ma dovrebbe uscire con Amazon che l'ha acquistato a scatola chiusa".