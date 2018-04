Phoenix, il mio giustiziere è un bimbo abusato

In look total black con sneakers, barba, capelli legati, sorridente e puntualissimo. Joaquin Phoenix ha smentito la sua fama di personaggio difficile con la stampa, a Roma ("buongiorno, sono felice di essere tornato" ha esordito) insieme alla regista scozzese Lynne Ramsay per presentare A Beautiful Day, il dramma intriso d'azione che ha ricevuto l'anno scorso a Cannes i premi per la sceneggiatura e per il miglior attore.

Nel film, tratto da un racconto di Jonathan Ames, in sala dal primo maggio in 100 copie con Europictures, Phoenix impressiona mescolando rabbia e tenerezza nel ruolo di Joe, ex reduce perseguitato dagli incubi sulla guerra e sulle violenze subite da bambino. Divide il suo tempo tra il prendersi cura dell'anziana madre malata (Judith Roberts) e le sue azioni da giustiziere, liberando adolescenti finite nel giro della prostituzione. I criminali e i clienti che trova, li punisce a colpi di martello. Tuttavia una nuova missione, ritrovare Nina (Ekaterina Samsonov), figlia 13enne di un senatore, proietta Joe in un'incontrollabile spirale di violenza. Per il personaggio "ho studiato molto come il cervello di un bambino si sviluppi, come l'abuso possa influenzare il suo modo di ragionare" spiega l'attore.

La maniera di interpretarlo è nata "dalla sceneggiatura e da lunghe conversazioni con Lynne, che mi mandava anche molti file audio con suoni di fuochi d'artificio, perché è ciò che Joe sente nel suo cervello". In Joe "ho scoperto anche la bontà. Con Lynne volevamo mostrare entrambi i suoi lati, non solo quello violento. C'è in lui un continuo conflitto. Cerca la pace nella sua mente, ma continua ad infilarsi in situazioni pericolose". Il rapporto con la madre "è fatto di amore e dolcezza, ma anche di quella frustrazione che vive chi si prende cura di una persona anziana e malata. Volevamo raccontare tutte queste emozioni nello stesso momento. Da lui non sai mai cosa può venire fuori, tenerezza o violenza". Il racconto di Ames "è stato solo il punto di partenza - aggiunge Lynne Ramsay, che ha già conquistato critica e cinefili con film come '...E ora parliamo di Kevin" - ho cambiato moltissime cose e Joaquin ha portato un ampliamento continuo della sceneggiatura".

Si vira sul personale quando viene chiesto a Phoenix se rispetto al padre del film, che ripete al figlio frasi sprezzanti, il suo nella vita gli abbia dato consigli che ricorda: "E' buffo, ai registi chiedete del film e agli attori dei genitori - risponde sorridendo -. Le uniche frasi che ricordo sono 'non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te' e 'segui la tua cazzo di verità'". Per Joaquin, classe 1974, attore fin da bambino, la scelta dei ruoli "non dipende dalla dimensione del film, o dai soldi che mi offrono, ma dalle persone coinvolte nel progetto. Se Lynne dovesse fare un film da 300 milioni sarei curioso di parteciparvi. Amo però in modo particolare produzioni come questa, dove lavori a ritmo serrato. Hai poco tempo per dare tutto, quindi a ogni inquadratura cerchi di offrire qualcosa di diverso. Ringrazio Lynne perché le ho dato 70 ore di merda, che lei poi ha passato al setaccio". Al che interviene subito la cineasta: "Le ore di girato di Joaquin erano tutte talmente buone che è stato difficile scegliere le migliori". Com'è stato accolto il film negli Usa, visto che si parla anche del legame tra prostituzione e politici? "Molto bene - dice la regista - negli incontri con il pubblico proprio per i temi che affronto mi hanno anche chiesto se l'avessi scritto prima o dopo il #metoo".

Phoenix (già tre volte candidato all'Oscar, per Il Gladiatore, Quando l'amore brucia l'anima e The master) ha ora in uscita negli Usa Don't worry di Gus Van Sant in cui interpreta il vignettista tetraplegico John Callahan, morto nel 2010. Inoltre gli appassionati di superhero movies sperano nelle voci (da lui mai smentite definitivamente) che lo vorrebbero in ballo per un film sulle origini di Joker.