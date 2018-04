Rampage in vetta a box office Italia

Come negli Usa dove ha conquistato il box office del week end con un incasso di 35,5 milioni di dollari, anche in Italia, Rampage Furia animale debutta subito in vetta alla classifica degli incassi stilata dal Cinetel. Il film di Brad Peyton basato sull'omonimo videogioco di Midway Games, uscito in 430 sale, ha incassato 1.255.042 euro, spingendo al terzo posto Nella tana dei lupi, noir di Christian Gudegast, con 540.006 euro, 1,7 milioni di euro in due settimane. Seconda posizione per la new entry 'Io sono la tempesta' di Daniele Luchetti con Giallini nei panni di un ricco imprenditore condannato ai servizi sociali, che ha raccolto 790.335 euro in 376 sale. Quarto gradino per Ready Player One, di Steven Spielberg ispirato all'omonimo bestseller di Ernest Cline, che incassa 494.938 euro superando i 4,3 milioni di incasso totale. Segue I segreti di Wind River con 366.814 euro.

Il totale incassi del week end è di 6.303.580 euro, con un +12% rispetto al precedente (5.622.122)