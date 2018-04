Mostro e dolce papà, Bardem è il boss Escobar

(ANSA) - ROMA, 15 APR -Saranno tra le (rare) star del festival di Cannes 2018, protagonisti del film di apertura Todos los saben dell'iraniano premio Oscar Asghar Farhadi: Javier Bardem e Penelope Cruz, coppia nella vita dal 2010 (e due figli) hanno cominciato, più o meno consapevolmente, un percorso di coppia anche sul set. Spagnoli, talenti da esportazione, i due dopo essersi ritrovati negli stessi film ma non nelle stesse scene (come in Prosciutto Prosciutto e Carne Tremula) si sono rifrequentati grazie a Woody Allen per Vicky Cristina Barcellona e prima di Farhadi che li porterà sul red carpet, hanno interpretato insieme Escobar - Il fascino del male, lui da boss, lei da amante che dopo il debutto fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia uscirà in sala da Notorious Pictures dal 19 aprile. Padre amorevole e premuroso in casa, ferocissimo boss capace di mettere in ginocchio un paese intero: Javier Bardem insegue Pablo Escobar da anni "affascinato come attore" da questo super criminale "e dalle sue contraddizioni". Un mostro da raccontare nel contesto in cui e' potuto emergere, "venuto su al pari di Hitler non da un altro pianeta ma dal suo paese. Cercare di avvicinarmi alle sue contraddizioni mi interessava da cosi' tanto tempo che quando e' uscito il libro verita' di Virginia Vallejo, 'Amando Pablo, odiando Escobar', ho capito che era arrivato il momento". Bardem, che e' anche produttore, si e' trasformato nell'inventore del narcotraffico, il potente e sanguinario Escobar, il re della cocaina, il boss del cartello di Medellin ucciso dai poliziotti nel '93, in un modo impressionante, arrivando ad ingrassare fino a 20 chili. Immedesimandosi così tanto che la moglie Penelope Cruz che interpreta la giornalista e per un po' di tempo anche amante Virginia ha raccontato che "Javier mi spaventava, aveva una energia cosi' brutta, aggressiva, essere cosi' dentro il suo personaggio mi aiutava sul set ma poi a casa mi dava nausea. Dopo 4 settimane di riprese non vedevo l'ora di finire il film, non vedevo Javier ma Pablo e mi spaventava nonostante sapessi che c'era il trucco". Loving Pablo, con la regia dello spagnolo Fernando Leon de Aranoa, e' la nuova versione cinematografica delle gesta del criminale, dopo la serie Netflix 'Narcos' e 'Escobar', il film di Andrea di Stefano interpretato da Benicio Del Toro. "Mi interessava capire la sua personalita', quella contraddizione per cui era un padre affettuoso e ha fatto piangere centinaia di altri padri. Trasformarmi anche fisicamente in lui era importante per vivere il personaggio ma non era certo un piacere essere Escobar", ha aggiunto l'attore che ha voluto girare in Colombia con troupe colombiane e nei luoghi reali della storia e persino con soldati che lo avevano combattuto. "La forma fisica era importante, raggiungere il suo peso dava gravita' ai suoi movimenti, la sua lentezza era proverbiale cosi' come l'energia che emanava, era un personaggio magnetico. Il suo animale preferito era l'ippopotamo, ne aveva nella sua villa e in qualche modo gli assomigliava. Dopo averlo cosi' a lungo preparato - ha spiegato Bardem - ho capito che alla base di tutto c'era il bisogno ossessivo del rispetto, era questo che lo faceva diventare matto, era questo che gli ha fatto mettere in ginocchio un paese. Si e' circondato di personaggi dell'alta societa', dava feste continuamente e tutto il glamour che stava attorno al narcotraffico deve far riflettere ancora oggi, bisogna sapere chi sosteniamo e chi frequentiamo. Come la Colombia oggi e' il Messico ad essere dominato dai narcotrafficanti". Penelope Cruz e' Virginia Vallejo, la piu' nota giornalista televisiva colombiana, bellissima e appariscente. Tutto il film e' basato sul suo punto di vista. Prima il racconto dei party poi l'escalation di violenza fino alle estreme conseguenze. "Ho avuto a disposizione oltre al libro anche moltissimo materiale video. L'ho interpretata senza giudicarla, lasciando da parte le mie opinioni. L'attrazione che ha avuto per questo mostro ha avuto conseguenze per tutta la sua vita", ha concluso.