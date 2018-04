Liam Neeson è la 'gola profonda' del Watergate - FEATURETTE ESCLUSIVA

Per la prima volta viene allo scoperto Mark Felt, vicedirettore Fbi ai tempi dell'amministrazione Nixon, meglio noto come "gola profonda" perche' fu grazie alle sue anonime rivelazioni che i giornalisti del Washington Post scoperchiarono il caso Watergate. E' Liam Neeson nel film di Peter Landesman, 'The Silent Man', in sala dal 12 aprile con Bim Distribuzione. Presentato allo scorso Toronto Film Festival, oltre a Neeson vanta nel cast anche Maika Monroe e Diane Lane. Felt, poliziotto incorruttibile, e' un personaggio complesso ed e' grazie alla sua storia (tutta documentata e base di questa sceneggiatura) che l'America ha conosciuto il suo vero volto in un periodo specialmente travagliato e con fortissime analogie con il presente.