Godard torna in concorso a Cannes

(ANSA) - PARIGI, 12 APR - Jean-Luc Godard, 87 anni, torna in competizione al Festival di Cannes (8-19 maggio) con il suo film 'Le Livre d'Image'. Tra gli altri selezionati, 'En guerre' di Stephane Brizé, 'Plaire aimer et courrir vite (Sorry Angel)' di Christophe Honoré, 'Les Filles du Soleil' (Girls of the sun) di Eva Husson e Matteo Garrone con 'Dogman'.