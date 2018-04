Incassi: vince Nella tana dei lupi

(ANSA) - ROMA, 9 APR - In un week end ricco di nuove uscite al botteghino italiano si impone il noir Nella tana dei lupi con Gerard Butler, Pablo Schreiber e 50 Cent. Il film ha incassato 934 mila euro in 4 giorni (con una media di 2.548 euro su 367 schermi) scalzando dalla vetta Ready Player One. Il film di Steven Spielberg nel secondo week end ha guadagnato 862 mila (3 milioni 588 mila in totale). Al terzo posto debutta l'horror A Quiet Place - Un Posto Tranquillo con Emily Blunt, in testa al box office Usa, che ha guadagnato 398 mila euro con una media di 1424 euro su 280 sale. Scende al quarto posto Contromano di Antonio Albanese. Al quinto debutta I segreti di Wind River che ha incassato 364 mila euro e la media più alta (2737 euro su 133 schermi).

Tra gli altri esordienti: Succede (8/o), Quanto basta con Vinicio Marchioni e Valeria Solarino (11/o), Bob & Marys con Rocco Papaleo e Laura Morante (13/o), Il Mistero di Donald C.

con Colin Firth (15/o), Il giovane Karl Marx (16/o) e Charley Thompson (18/o).