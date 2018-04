Esce Il Cratere, il talento di Sharon

(ANSA) - ROMA, 9 APR - Sogno e riscatto nel film Il Cratere che arriva in sala il 12 aprile, reduce dai successi di critica in tanti festival, da Venezia (alla Sic) a Tokyo (Special Jury Prize). Girato da Silvia Luzi e Luca Bellino, distribuito da 'La Sarraz', è la storia di Rosario, gitano delle feste di piazza e di Sharon, sua figlia adolescente, che è bella e sa cantare e può sfidare la sorte di una vita infame nel desertificato hinterland campano. Il cratere, la zona intorno al Vesuvio, è terra di vinti, ma l'ambulante Rosario che regala peluche a chi pesca un numero vincente decide di dichiarare guerra al futuro e al destino segnato con la figlia tredicenne Sharon: è lei l'arma per provare a sopravvivere. Ma invece il talento si trasforma in ossessione e la storia in una favola Disney al contrario.

Protagonisti sono padre e figlia anche nella vita: Rosario e Sharon Caroccia. Questa giovane napoletana ha vero talento, grandissima energia e, proprio come la protagonista del Cratere, si merita di vivere la sua favola.