Incassi Usa, A Quiet Place subito al top

Al top del box office americano questa settimana c'è A quiet place - Un posto tranquillo, con 50 milioni di dollari stimati. Il thriller horror di e con John Krasinski, vede protagonista Emily Blunt ed è in sala anche in Italia, uscito giovedì 5 aprile. Al secondo posto Ready Player One, lo sci fi action di Steven Spielberg che nel suo secondo weekend di programmazione Usa ha incassato 25 milioni di dollari (vicino ai 100 dal 29 marzo). Al terzo posto la commedia Blockers con John Cena e Leslie Mann con circa 21 milioni di dollari.

Nel weekend anche il record di Black Panther, diventato il terzo più alto incasso di sempre in America, superando Titanic grazie ad un box office domestico di oltre 665 milioni di dollari. I primi due in vetta restano Avatar (760 milioni di dollari) e il Risveglio della Forza con 936 milioni.