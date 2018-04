Del Toro guida la giuria di Un Certain Regard

(ANSA) - ROMA, 4 APR - Benicio Del Toro sarà il presidente di giuria della sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes 2018 (8-19 maggio).

"L'uomo che presiederà il destino della giuria Un Certain Regard non è solo un amante del cinema, ma anche un attore brillante, interamente devoto alla sua arte", spiega l'organizzazione del festival. "Otto anni fa, insieme con Tim Burton, Del Toro e gli altri componenti della giuria principale hanno assegnato la Palma d'Oro al film 'Uncle Boinmee The One Who Can Recall His Past Lives' del regista thailandese Apichatpong Weerasethakul. Nato a Puerto Rico, cresciuto in Pennsylvania, è un artista che non conosce confini. È un grande ammiratore di Jean Vigo e Charlie Chaplin e avrebbe amato incontrare Bela Lugosi, Lon Chaney, Toshiro Mifune o Humphrey Bogart". Oscar nel 2001 come miglior attore non protagonista in 'Traffic' di Steven Soderbergh, l'attore è stato tra l'altro premiato a Cannes nel 2008 come miglior attore per il film 'Che', dello stesso regista, in cui era Che Guevara.