Oscar 2018: quattro nomination per il film di Guadagnino, 13 per Guillermo del Toro

'Chiamami col tuo nome' di Luca Guadagnino ha avuto quattro nomination agli Oscar: migliore film, canzone originale (Sufjan Stevens - Mistery of love), migliore sceneggiatura non originale (adattata da James Ivory) e Timothée Chalamet migliore attore. Il film uscirà in sala in Italia da Warner il 25 gennaio.

Girato nella campagna lombarda, il film, tratto dell'omonimo romanzo di André Aciman, racconta un'estate italiana in cui il giovane Elio, interpretato da Timothée Chamalet, vivrà le sue prime esperienze sentimentali dopo l'incontro con uno studente americano, Oliver (Armie Hammer). Completano il cast Michael Stuhlbarg, Amira Casar e Esther Garrel. Il 4 marzo la notte degli Oscar.

IL MOMENTO DELLE NOMINATION

La Forma dell'acqua (SCHEDA ANSA CINEMA) di Guillermo del Toro (SCHEDA ANSA CINEMA), Leone d'oro a Venezia, è il film che colleziona più candidature per l'edizione numero 90 degli Academy Awards, sono tredici le nomination per il film del regista messicano, al cinema in Italia il 4 febbraio.

La lotta per mettere in bacheca più di un Oscar è serratissima e vede Tre manifesti a Ebbing, Missouri (SCHEDA ANSA CINEMA) ottenere 7 nomination, Dunkirk (SCHEDA ANSA CINEMA) 8, e L'Ora più buia (SCHEDA ANSA CINEMA) 6.

Sono questi i titoli più accreditati per fare la voce grossa durante la serata più importante per il mondo del cinema. L'Italia volerà a Hollywood grazie alle 4 nomination ottenute dal film di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome, oltre a quella ricevuta dalla friulana Alessandra Querzola nella categoria Production Design con il film Blade Runner 2049. Ampiamente rispettate le aspettative della vigilia, con una sola eccezione, anche se prevedibile: James Franco non appare nel lotta dei possibili vincitori dell'Oscar per il Migliore Attore Protagonista. Franco paga le accuse di molestie sessuali recapitategli in seguito alla vittoria del Golden Globe. È stato un cast tutto al femminile e formato da Zoe Saldana, Rosario Dawson, Michelle Yeoh, Michelle Rodriguez, Priyanka Chopra e Rebel Wilson, quello che alle 5:22 del mattino, orario Usa, ha annunciato il nome dei protagonisti per l'edizione 2018 degli Academy Awards, che si terranno il 4 marzo a Hollywood e verranno condotti da Jimmy Kimmel.