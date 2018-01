Con Ivory sceneggiatore ai Critics' vince Guadagnino

Ancora un premio per Chiamami con il tuo nome di Luca Guadagnino che, nonostante l'interruzione ai Golden Globes, continua la sua corsa verso le nomination agli Oscar. Ai Critics' Choice Award, James Ivory ha avuto il premio per il miglior adattamento da un romanzo: Call me by your name di André Aciman.

Quattro premi importanti - tra cui miglior film e regia - sono andati a La forma dell'acqua di Guillermo Del Toro e tre premi - tra cui migliori attori (Frances McDormand e Sam Rockwell) al film di Martin McDonagh 'Tre manifesti a Ebbin, Missouri'. Gary Oldman per L'ora più buia ha vinto come migliore attore. Per la tv i critici hanno assegnato 4 premi a Little Big Lies. Miglior serie di commedia The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon), di dramma The Handmaid's Tale (Hulu) (e attrice, Elizabeth Moss)