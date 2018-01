Verdone tra donne, social e musical

Donne, social, un pizzico di musical e risate in 'Benedetta follia', ultimo film interpretato e diretto da Carlo Verdone in sala dall'11 gennaio con Filmauro in 700 copie. Coprotagonista una perfetta Ilenia Pastorelli nei panni di Luna, ragazza di borgata che 'riesuma', in qualità di improvvisata commessa, il suo troppo spento principale, ovvero Guglielmo (Verdone), proprietario di un prestigioso negozio di arredi sacri al centro della Capitale. E non manca neppure una Roma ideale, quella raccontata da Verdone in questa commedia ("quella che vorrei vedere" dice il regista in conferenza stampa).

Tra prove di abiti talari a corpulenti cardinali e la ricerca di una commessa per il negozio, la vita di Guglielmo non è poi così bella. È stato appena lasciato dopo 25 anni dall'amata moglie Lidia (Lucrezia Lante della Rovere) che si è innamorata di una donna. Quando entra con forza la vitale popolarità di Luna, la vita di Guglielmo cambia del tutto. È lei ad introdurlo al mondo dei siti di incontri ed è sempre lei a fargli provare, seppur involontariamente, l'ecstasy (da qui un balletto onirico di Verdone dopo aver incontrato allo specchio il vitale personaggio di Oscar Pettinari, protagonista del suo Troppo forte). Tra le scene cult del film, quella che vede un'occasionale compagna di speed date (Francesca Manzini) utilizzare il cellulare (modalità vibrazione) come un sex toy in un ristorante. Una cosa che porterà entrambi in un ospedale dove Guglielmo incontrerà la dolce infermiera Ornella (Maria Pia Calzone).

"Nicola Guaglianone e Menotti (co-sceneggiatori insieme a Verdone del film) mi hanno proposto questa storia in cui si parlava di sentimenti e di un uomo in difficoltà, aiutato a rimettersi in pista da una ragazza. Mi è subito piaciuta - dice Verdone -, volevo tornare a lavorare con le donne. Ho sempre amato l'universo femminile, specie in questo particolare momento. Per quanto riguarda la scena in cui ballo, devo dire che non l'ho accettata subito, ma gli sceneggiatori hanno insistito e mi hanno convinto anche grazie alle coreografie di Luca Tommassini". Quanto al carattere romantico-sentimentale del film, spiega il regista romano, "volevo dare un messaggio di serenità e pacatezza, cose di cui tutti abbiamo bisogno oggi, insomma volevo dare una carezza al pubblico". Mentre la Roma di 'Benedetta follia', spiega Verdone, "è solo quella che vorrei vedere, senza magagne. Spero solo che torni presto ad essere così". Infine, tanta modestia da parte del regista: "Io non sono un maestro, più vado avanti più sento la fragilità che avanza. Oggi sbagli due film e vai a casa".

Brillante e popolare l'intervento della Pastorelli, al suo secondo film dopo Lo chiamavano Jeeg Robot: "Luna - dice - è una ragazza molto più forte di me. Ha una carica energetica capace di aiutare uno come Guglielmo che stava messo davvero male. Lo butta sui social, lo rimette in pista. Quando mi ha chiamato Aurelio De Laurentiis stavo facendo la spesa. Mi ha detto di raggiungerlo subito, ma io vivo a Prima Porta, e così ho buttato i petti di pollo e ho preso di corsa un taxi. Per strada mi chiedevo: chissà, forse mi propone Natale a Prima Porta". Nel cast del film anche: Paola Minaccioni ed Elisa Di Eusanio.