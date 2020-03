Il Met chiude l'esperimento Breuer con la mostra di Richter

NEW YORK - Per il Metropolitan Museum di New York l'esperienza del Met Breuer si chiude in bellezza: "Painting After All", una rassegna di oltre cento opere del maestro della pittura concettuale Gerardt Richter sarà dal 4 marzo fino al 5 luglio l'ultima in otto anni di occupazione da parte del museo sulla Quinta Strada dell'edificio disegnato da Marcel Breuer e in precedenza sede del Whitney. La mostra, la prima in quasi 20 anni, include opere su un arco di sessant'anni dell'87enne artista di Dresda, tra cui pezzi mai visti negli Stati Uniti come la serie "Cage" del 2006, un omaggio al compositore e filosofo John Cage, i quattro controversi pannelli del ciclo "Birkenau" del 2014 e il nuovo lavoro in vetro "House of Cards" del 2020.

Il percorso espositivo esplora il dialogo pluridecennale tra rappresentativita' e astrazione nella produzione di Richter, un artista che non ha mai usato il pennello se non negli anni della formazione come giovane esponente del realismo socialista nell'allora Germania dell'Est. "E' uno dei piu' grandi artisti del nostro tempo, nella cui opera vediamo un regolamento di conti con la storia e la memoria, sia a livello personale che collettivo", ha detto il direttore del Met, Max Hollein.

"Birkenau" e' un esempio di questo sforzo: punto di partenza sono le uniche quattro foto scattate segretamente da prigionieri del campo di sterminio che, contrabbandate fuori dal lager da partigiani polacchi, sono diventate potenti immagini degli orrori dell'Olocausto per generazioni a venire. Richter, nato sotto il regime di Hitler, aveva visto un particolare di queste foto da giovane e ne era rimasto ossessionato per decenni prima di riuscire ad affrontarle artisticamente con l'imprimatur dell'Auschwitz Birkenau Museum dove i negativi sono archiviati.

Allargate, lavorate e rilavorate fino a diventare una trasposizione astratta di quell'orrore, le quattro immagini dai toni cupi fanno da contrappunto alle luminose immagini astratte dello stesso tipo esposte in una galleria adiacente.

Con Richter si chiude l'esperimento del Met al Breuer: in luglio l'edificio del maestro del modernismo passera' alla Frick Collection a sua volta impegnata in un progetto di ristrutturazione. Per il Metropolitan gli otto anni su Madison Avenue sono stati particolarmente intensi sul fronte dell'arte del nostro tempo: ma oltre a rassegne dedicate a nomi come Diane Arbus, Siah Armajani, Vija Celmins, Lucio Fontana, Marisa Merz, Nasreen Mohamedi, Mrinalini Mukherjee, Lygia Pape e Jack Whitten sono state organizzate mostre che hanno attinto alla vocanzione enciclopedica del museo: come "Like Life: Sculpture, Color, and the Body (1300-Now)" e "Unfinished: Thoughts Left Visible".