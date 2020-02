San Valentino: Banksy conferma, sue le rose di Bristol

E' di Banksy l'opera comparsa nelle ultime ore in occasione di San Valentino sul muro di un edificio di Bristol, città natale del misterioso artista britannico. A farlo sapere, dopo i sospetti di ieri, è stato oggi lui stesso attraverso il suo website e il suo profilo Instagram.

Il disegno, divenuto subito un'attrazione a Marsh Lane, una via del quartiere cittadino di Barton Hill, raffigura una ragazza che con un lancio di fionda colpisce - a mo' di Cupido - un mazzo di rose rosse che esplodono come una macchia di sangue.

Il graffito è apparso sul muro della casa di Edwin Simons, che giusto ieri ha compiuto 67 anni ed è stato fotografato dalla figlia, Kelly Woodruff, di 37, che ha poi diffuso l'immagine su Facebook. "C'è un sacco di entusiasmo, la gente viene, ammira, scatta foto, è fantastico. Il disegno è incredibile e bellissimo", ha detto la stessa Woodruff all'agenzia Pa. Temo solo un po' che la pioggia della bufera Dennis (in arrivo sul Regno Unito nel weekend, ndr) possa rovinarlo, e voglio davvero cercare di proteggere quelle rose". (ANSA).