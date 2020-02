Torna la prima domenica gratis ed è successo

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Oltre 20 mila visitatori per il Colosseo, quasi 9mila per Pompei, 7 mila 200 per gli Uffizi. Torna la domenica gratis per i musei e i luoghi della cultura statali ed è di nuovo successo, anche se i numeri non sono ancora quelli toccati prima dello scorso anno, quando l'iniziativa lanciata da Franceschini nel 2014 è stata dimezzata dal governo giallo verde. Intanto la promozione, diventerà permanente, grazie ad un decreto annunciato da Franceschini. Dal 2014 ad oggi la domenica gratis ha portato nei musei oltre 17 milioni di visitatori. Di seguito alcuni numeri di domenica 2 febbraio 2020: Colosseo (20.619) ;Pompei (8.790)-;Galleria degli uffizi (7.240);- Museo nazionale romano (7.723); Musei Reali Torino (6.512);Palazzo Pitti (6.505); Giardino di Boboli (6.444);-Museo archeologico nazionale di Napoli ( 6.328); Galleria dell'Accademia di Firenze: (5.710); Palazzo Reale di Napoli (4.489);-Gallerie Nazionali Barberini Corsini( 4.344); Palazzo Barberini (3.443); Galleria Corsini (901); Musei del Bargello (4.240 );Museo Cappelle Medicee (1.820); Museo Nazionale Bargello (1.360); Museo Palazzo Davanzati (1.060)- Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea (3.964); Museo di Capodimonte (3.867 -1974 nel Real Bosco. E ancora: Pinacoteca di Brera (3.738);- Complesso della Pilotta di Parma (3.550); Castello scaligero di Sirmione: (2.945); Villa d'Este: (2.479); Grotte di Catullo ( 2.427); Palazzo Ducale di Mantova (2.407);- Parco Archeologico di Paestum (2.322); Gallerie dell'Accademia di Venezia ( 2.138);- Museo archeologico di Reggio Calabria (2.131); Villa della Regina a Torino ( 2.121);- Museo etrusco di Villa Giulia (1.706);- Palazzo Reale di Genova e Palazzo Spinola ( 1690);- Museo delle Civiltà (1.676); Galleria nazionale delle Marche (1.578); Parco Appia antica (1.391). Cenacolo vinciano (1.328);- Museo archeologico di Taranto (1.116);- Galleria nazionale dell Umbria (873);- Museo Collezione Salce di Treviso (760). (ANSA).