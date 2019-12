2020, un anno per ricordare i maestri italiani

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - I 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio, il terzo centenario della nascita di Giovanni Battista Piranesi, i 100 anni dalla nascita di Federico Fellini, il primo centenario della morte di Amedeo Modigliani e di Gaetano Previati: per il mondo dell'arte il 2020 sarà un anno di importantissime ricorrenze, una grande festa con tante mostre pronte a celebrare il genio di artisti italiani ancora insuperati e amati in patria e all'estero.

ROMA - Si intitola semplicemente "Raffaello" la maxi-mostra monografica allestita alle Scuderie del Quirinale dal 5 marzo al 2 giugno che rappresenta l'evento di punta delle celebrazioni per l'anniversario della morte del maestro del Rinascimento (avvenuta a Roma il 6 aprile 1520). Anche il Parco Archeologico del Colosseo dedica un grande evento espositivo al genio di Raffaello: a marzo aprirà "Raffaello nella Domus Aurea. Da giugno a gennaio il Quirinetta ospiterà la mostra immersiva e multimediale "L'impossibile Modigliani. L'artista italiano e l'arte africana. Simbolo, opere, tecnologia", che espone oltre 100 opere nel format Modlight.

PERUGIA - Dal 3 ottobre al 10 gennaio alla Galleria Nazionale dell'Umbria "Giovanni Battista Piranesi nelle collezioni della GNU", per i 300 anni dalla nascita dell'architetto, incisore e teorico veneziano (nato il 4 ottobre 1720).

BASSANO DEL GRAPPA (Vi) - Aprirà il 9 aprile a Palazzo Sturm la mostra "Giambattista Piranesi. Visioni di un architetto senza tempo", a cura di Chiara Casarin e Pierluigi Panza.

RIMINI - E' stata inaugurata lo scorso 14 dicembre "Fellini 100 Genio immortale. La mostra", primo evento delle grandi celebrazioni che per tutto il 2020 ricorderanno il regista riminese.

FERRARA - La città natale di Gaetano Previati dedica al maestro del Divisionismo un grande evento a 100 anni dalla morte: dall'8 febbraio al 7 giugno il Castello Estense allestisce "Oltre la cornice. (ANSA).