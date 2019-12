Ricerca: Eurac, ben conservate le mummie del museo Egizio

(ANSA) - BOLZANO, 16 DIC - Dopo due anni di lavori uno studio di Eurac Research di Bolzano ha accertato che lo "stato di salute" di tutte le mummie custodite al museo Egizio di Torino è buono.

Microrganismi e umidità, se non controllati, possono portare alla totale decomposizione dei reperti antichi, intaccando un patrimonio culturale di inestimabile valore. Per questo il Museo Egizio ha affidato agli esperti di Eurac Research lo studio dello stato di conservazione di tutte le mummie esposte o conservate a Torino. Dopo due anni di esami nel museo e nei laboratori di Bolzano, i ricercatori di Eurac Research hanno potuto rassicurare i loro partner scientifici: con un grado di umidità relativa compreso tra il 25 e il 65 per cento, i 116 resti umani conservati nelle vetrine e negli archivi del Museo Egizio sono nell'intervallo di sicurezza e quindi in buona salute. Le analisi microbiologiche svolte dagli esperti di Eurac Research sui reperti hanno individuato molte spore di microrganismi, ma anche verificato che gli ambienti di conservazione sono idonei a non farle proliferare. Il risultato di questa approfondita analisi è stato pubblicato sulla Rivista del Museo Egizio. Concluso lo studio sullo stato di conservazione, un altro importante capitolo della ricerca in collaborazione con il Museo Egizio entra nel vivo. Nei laboratori dell'Istituto di Eurac Research, i ricercatori stanno portando avanti le analisi antropologiche e genetiche delle mummie per determinare aspetti come il sesso, l'età, la causa di morte e le patologie di cui soffrivano in vita, si legge in una nota di Eurac. (ANSA).