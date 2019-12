Matera 2019: il 20/12 la chiusura, coordina Manuel Agnelli

(ANSA) - MATERA, 16 DIC - "Gli Afterhours saranno la band che farà da collante rispetto agli altri artisti che saliranno sul palco e che suoneranno con noi": così Manuel Agnelli ha presentato, a Milano, il programma di "Open Future, Together!" la cerimonia conclusiva di Matera 2019 che si terrà il 20 dicembre alle ore 19, nella Cava del Sole, nello stesso luogo quindi della prima parte dell'inaugurazione dello scorso 19 gennaio.

Oltre ad Agnelli (coordinatore artistico della cerimonia), sono intervenuti alla conferenza stampa anche Rodrigo D'Erasmo, degli Afterhours, e il direttore generale della Fondazione Matera Basilicata 2019, Paolo Verri. Il 20 dicembre saliranno sul palco di Matera anche Damon Albarn, Lous and the Yakuza, Fatoumata Diawara, Carmen Consoli, Daniele Silvestri e Rancore.

